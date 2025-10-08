RTSI pierde terreno tras el cierre de operaciones este 3 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el RTSI (Russia), que terminó rueda bursátil del viernes 3 de octubre con notables caídas del 2,12%, hasta los 1.001,86 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 1.030,35 puntos y la cifra mínima de 1.001,62 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,79%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el RTSI (Russia) registra una disminución 2,45% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva un incremento del 9,62%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,43% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 17,31% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.