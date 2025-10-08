República Dominicana: el pronóstico del tiempo para San Francisco de Macoris este 9 de octubre

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este jueves en San Francisco de Macoris, República Dominicana.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves, se prevé que en San Francisco de Macoris habrá un 55% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 33 centígrados y una mínima de 21°. La nubosidad será del 74% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

El pronóstico del estado del tiempo en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es una ciudad de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en la mayoría de la nación dominicana, el clima dominante es tropical.

Lo meses más calientes de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más fríos van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en San Francisco de Macorís, siendo de mayo a octubre los meses con más precipitaciones en el año.

(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.