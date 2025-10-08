Noticias

MOEX Russia Index cierra la jornada a la baja este 3 de octubre

Cierre de sesión MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el MOEX Russia Index, que cerró rueda bursátil del viernes 3 de octubre con bajadas del 1,05%, hasta los 2.604,55 puntos. El índice anotó un máximo de 2.649,57 puntos y un volumen mínimo de 2.600,85 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,84%.

Con respecto a la última semana, el MOEX Russia Index registra una disminución 4,45%, por ello en términos interanuales mantiene aún una bajada del 6,59%. El MOEX Russia Index se sitúa un 21,69% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos)

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

