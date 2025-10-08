Índice OMXS 30 este 8 de octubre: gana terreno al inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el OMXS 30, que empieza rueda bursátil del miércoles 8 de octubre con leves subidas del 0,29%, hasta los 2.730,04 puntos, tras la apertura. Respecto de días anteriores, el selectivo invierte el resultado de la jornada previa, en el que cerró con una bajada del 0,45%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el OMXS 30 registra un incremento 1,98%, de manera que desde hace un año mantiene aún una subida del 5,22%. El OMXS 30 se sitúa un 1,18% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.762,50 puntos) y un 25,48% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el valor de un un conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con diferentes especificidades como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden asociarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).