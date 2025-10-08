FTSE MIB IDX se mueven en terreno positivo en el cierre de mercados de este 8 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día optimista para el FTSE MIB IDX, que terminó la jornada del miércoles 8 de octubre con ascensos del 0,96%, hasta los 43.484,24 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 43.540,41 puntos y un volumen mínimo de 43.149,45 puntos. El rango de cotización para el FTSE MIB IDX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,9%.

En relación a los últimos siete días, el FTSE MIB IDX marca un incremento 0,94%, de manera que en el último año acumula aún una subida del 28,9%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.