Euro Stoxx 50 tiene tendencia alcista al término de la sesión de este 8 de octubre

Buena sesión para el EuroStoxx 50, que cerró la sesión de mercado del miércoles 8 de octubre con incrementos del 0,76%, hasta los 5.656,07 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 5.657,34 puntos y la cifra mínima de 5.594,09 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,12%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el EuroStoxx 50 acumula un ascenso 1,34%, por lo que desde hace un año todavía mantiene una subida del 12,2%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.