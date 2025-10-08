Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 8 de octubre en Nicaragua

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 42,61 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,59% si se compara con los 42,86 córdobas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro registra un descenso 0,71%; pero en el último año mantiene aún un incremento del 13,32%.

Analizando este dato con el de jornadas previas, dio la vuelta al resultado de la jornada previa donde experimentó un ascenso del 0,89%, sin lograr establecer una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad fue inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

