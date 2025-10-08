Euro: cotización de apertura hoy 8 de octubre en Honduras

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se paga al inicio a 30,39 lempiras en promedio, lo que supuso un cambio del 0,21% comparado con la cotización de la sesión previa, que fue de 30,46 lempiras, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro acumula un descenso 0,38%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 15,08%.

En relación a los cambios de este día respecto de fechas previas, da la vuelta al resultado de la jornada anterior cuando experimentó una subida del 1,38%, demostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia. La volatilidad de esta semana es de 10,58%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (15,66%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.