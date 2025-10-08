El mercado japonés cerró en terrenos negativos este 8 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Nikkei 225, que acabó la jornada del miércoles 8 de octubre con ligeras caídas del 0,32%, hasta los 47.798,04 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 48.181,12 puntos y un volumen mínimo de 47.739,34 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,92%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 acumula una subida 7,29%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 22,79%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,32% por debajo de su máximo del presente año (47.950,88 puntos) y un 53,51% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (31.136,58 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el precio de un un conjunto de activos, por lo que se sirve de datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características concretas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).