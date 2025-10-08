Dólar: cotización de cierre hoy 8 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,07% con respecto a los 36,60 córdobas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 0,07%, de modo que en el último año aún acumula una subida del 0,82%.

Si comparamos el dato con fechas anteriores, sumó dos jornadas consecutivas de números positivos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 6,34%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (7,67%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este momento.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.