Dólar: cotización de apertura hoy 8 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se paga en el comienzo del día de hoy a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,07% con respecto a los 36,60 córdobas de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota una subida 0,07%, por ello en el último año aún mantiene un incremento del 0,82%.

Con respecto a días pasados, acumula dos fechas seguidas en verde. La cifra de la volatilidad presenta un comportamiento inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo previsible en estas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.