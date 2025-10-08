BEL-20 INDEX cierra operaciones con tendencia alcista este 8 de octubre

Noticias

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de alzas para el BEL-20 INDEX, que acabó la jornada financiera del miércoles 8 de octubre con leves subidas del 0,38%, hasta los 4.930,94 puntos. El indicador marcó un máximo de 4.959,95 puntos y la cifra mínima de 4.922,69 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,75%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX anota un incremento 0,47%, por lo que en el último año acumula aún una subida del 15,12%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

