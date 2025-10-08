Apertura Nifty 50: mercado de la India arranca al alza este 8 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de jornada para el Nifty 50, que comienza la jornada financiera del miércoles 8 de octubre con leves incrementos del 0,23%, hasta los 25.164,80 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con días pasados, el indicador suma cinco jornadas consecutivas en positivo.

En los últimos siete días, el Nifty 50 acumula un ascenso 2,25%; aunque desde hace un año aún conserva una disminución del 0,34%. El Nifty 50 se sitúa un 1,84% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.637,80 puntos) y un 13,96% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.