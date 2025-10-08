Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: con tendencia a la baja este 8 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión bursátil del miércoles 8 de octubre con bajadas del 0,79%, hasta los 26.998,06 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil pone el fin a cinco jornadas de racha positiva.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Taiwan Weighted acumula un ascenso 4,56%, de manera que en términos interanuales aún mantiene una subida del 20,36%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,79% por debajo de su máximo del presente año (27.211,95 puntos) y un 55,23% por encima de su valoración mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.