Apertura del RTSI: a la baja este 3 de octubre

Apertura de sesión negativa para el RTSI (Russia), que comienza rueda bursátil del viernes 3 de octubre con notables caídas del 2,12%, hasta los 1.001,86 puntos, tras la apertura. Con respecto a días pasados, el selectivo invierte el resultado de la jornada previa, donde finalizó con una subida del 0,05%, demostrando que no es capaz de asentar una tendencia definida.

En la última semana, el RTSI (Russia) marca un descenso 2,45%; pero desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 9,62%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.259,09 puntos) y un 17,31% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que se utuliza para conocer la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual toma datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con diferentes especificidades como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).