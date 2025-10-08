Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 2 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el KOSPI, que empieza la sesión del jueves 2 de octubre con grandes incrementos del 2,7%, hasta los 3.549,21 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice encadena dos sesiones seguidas en cifras positivas.

En la última semana, el KOSPI registra un ascenso 2,25%, por lo que en el último año aún acumula un incremento del 36,86%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.