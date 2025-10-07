RTSI pierde 2,12% tras el cierre de la jornada este 3 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada negativa para el RTSI (Russia), que terminó la sesión de mercado del viernes 3 de octubre con notables bajadas del 2,12%, hasta los 1.001,86 puntos. El indicador anotó un máximo de 1.030,35 puntos y un mínimo de 1.001,62 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,79%.

En los últimos siete días, el RTSI (Russia) acumula una disminución 2,45%; pero en el último año aún conserva una subida del 9,62%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.259,09 puntos) y un 17,31% por encima de su valoración mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.