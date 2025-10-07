Principal índice de Lisboa registra pérdidas al finalizar operaciones este 7 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el PSI 20, que terminó la jornada en los mercados del martes 7 de octubre con descensos del 0,75%, hasta los 8.116,60 puntos. El indicador llegó a un máximo de 8.198,35 puntos y la cifra mínima de 8.116,60 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1%.

En relación a los últimos siete días, el PSI 20 registra un incremento 2%, por ello en el último año todavía mantiene una subida del 21,39%. El PSI 20 se sitúa un 0,75% por debajo de su máximo del presente año (8.178,21 puntos) y un 29,78% por encima de su cotización mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.