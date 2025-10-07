Principal índice de Lisboa reabre con tendencia alcista el 6 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el PSI 20, que comienza la jornada en los mercados del lunes 6 de octubre con subidas del 0,78%, hasta los 8.178,21 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil suma cuatro sesiones seguidas en ascenso.

En la última semana, el PSI 20 acumula una subida 2,47%, de modo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 21,96%.

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el valor de un conjunto de activos determinado, para lo cual se sirve de datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden aglomerarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).