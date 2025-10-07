Honduras: cotización de cierre del dólar hoy 7 de octubre de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la pasada jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 26,11 lempiras en promedio, lo que implicó un cambio del 1,11% frente a la cifra de la sesión previa, cuando cerró con 25,82 lempiras, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,43%, de modo que en el último año aún acumula una subida del 5,37%.

En relación a días anteriores, invirtió el valor de la jornada anterior, cuando se saldó con un descenso del 0,42%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia estable. En los pasados siete días la volatilidad es inferior a los números conseguidos para el último año (13,75%), lo que indica que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual ahora mismo.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.