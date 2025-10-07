Hang Seng este 6 de octubre: perdió 0,67% tras el cierre de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la sesión bursátil del lunes 6 de octubre con ligeras bajadas del 0,67%, hasta los 26.957,77 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 27.145,17 puntos y un mínimo de 26.873,34 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1%.

Con respecto a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra un incremento 3,17%, por lo que en el último año aún acumula un ascenso del 35,3%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 1,21% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.287,12 puntos) y un 42,83% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.