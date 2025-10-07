Noticias

FTSE MIB IDX arranca operaciones bursátiles en terreno negativo de este 7 de octubre

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de jornada negativa para el FTSE MIB IDX, que comienza la jornada del martes 7 de octubre con ligeras bajadas del 0,24%, hasta los 43.042,13 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a fechas anteriores, el índice suma dos jornadas consecutivas en valores negativos.

En relación a los últimos siete días, el FTSE MIB IDX marca un ascenso 0,74%, por lo que en términos interanuales mantiene aún una subida del 27,29%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,62% por debajo de su máximo del presente año (43.310 puntos) y un 31,5% por encima de su valoración mínima del año en curso (32.731 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un un conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden congregarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

ItaliaMercadosBolsa de Valores de ItaliaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 7 de octubre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del principal índice de

BIST 100 empieza operaciones en terreno negativo este 6 de octubre

Inicio de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BIST 100 empieza operaciones en

Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 6 de octubre

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Principal índice de Bruselas tiene

MOEX Russia Index va a la baja al inicio de la jornada de este 3 de octubre

Inicio de sesión MOEX Russia Index: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

MOEX Russia Index va a

Apertura del RTSI: pierde terreno este 3 de octubre

Inicio de sesión RTSI (Russia): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del RTSI: pierde terreno