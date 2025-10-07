Euro: cotización de cierre hoy 7 de octubre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 42,72 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,3% frente al valor de la sesión previa, cuando acabó con 42,59 córdobas, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro anota una bajada 0,57%; sin embargo desde hace un año aún conserva una subida del 12,05%.

En relación a jornadas pasadas, cambió el sentido del dato previo, cuando se anotó una disminución del 0,14%, sin lograr fijar una tendencia definida. La volatilidad de esta semana fue de 6,02%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (10,4%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.