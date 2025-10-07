Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 7 de octubre en Honduras

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Infobae

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro cotizó al cierre a 30,45 lempiras en promedio, lo que implicó un cambio del 0,69% si se compara con los 30,25 lempiras de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro acumula una bajada 0,2%; por el contrario en el último año aún mantiene un ascenso del 16,54%.

Respecto a fechas pasadas, cambió el sentido del dato previo, en el que se saldó con una disminución del 0,49%, demostrándose incapaz de asentar una tendencia estable. La volatilidad de esta semana presentó un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo previsible en este momento.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

