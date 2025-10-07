El mercado de la India Nifty 50 abrió la jornada con alza este 7 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el Nifty 50, que inaugura la sesión bursátil del martes 7 de octubre con leves incrementos del 0,14%, hasta los 25.113,45 puntos, tras la apertura. Respecto a días pasados, el índice bursátil acumula cuatro jornadas seguidas en ascenso.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 registra una subida 1,94%; por contra en términos interanuales aún conserva una bajada del 2,65%. El Nifty 50 se sitúa un 2,05% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.637,80 puntos) y un 13,72% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.