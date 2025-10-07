El índice surcoreano terminó la jornada al alza este 2 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en alza para el KOSPI, que acabó la jornada en los mercados del jueves 2 de octubre con grandes ascensos del 2,7%, hasta los 3.549,21 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 3.565,96 puntos y un mínimo de 3.512,16 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,51%.

En los últimos siete días, el KOSPI marca un ascenso 2,25%, de manera que desde hace un año aún mantiene un incremento del 36,86%.

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.