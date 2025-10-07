Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 7 de octubre en Nicaragua

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,72% comparado con el valor de la jornada anterior, cuando finalizó con 36,36 córdobas, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 0,04%, de manera que desde hace un año aún acumula un ascenso del 0,83%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas anteriores, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. En los pasados siete días la volatilidad presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo habitual en fechas recientes.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

