Decentraland: este es su valor en el mercado este día

En el metaverso de Decentraland los usuarios pueden usar la criptomoneda para adquirir parcelas de tierra virtuales o crear contenido (como obras NFT) y venderlo. (Infobae)

Las criptomonedas se encuentran en auge convirtiéndose en un activo digital relevante en la actualidad a tal grado que algunas compañías y Estados han incentivado su uso pese a no tener ninguna regulación o garantía. Entre las innumerables criptodivisas que han surgido destacan unas pocas, entre ellas la de decentraland.

Decentraland es una plataforma de realidad virtual tridimensional soportada por Ethereum, otra de las criptomonedas más conocidas del mercado, donde los usuarios son los dueños en lugar de alguna empresa.

Precio de decentraland

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, decentraland cotiza hoy a las 10:00 horas (UTC) en 0.34 USD, lo que supone un cambio de -2.68% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de -0.1% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a supopularidadde mercado, ha mantenido el puesto #110 entre lascriptomonedas.

Criptomoneda, ¿qué es y cómo funciona?

Las monedas digitales surgieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la generación de sus unidades .

Para hacer transacciones, las criptomonedas usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Es importante mencionar que las criptomonedas son divisas digitales que no existen físicamente y, a diferencia de activos como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas sobre la placa base de un ordenador(EFE/Sedat Suna)

Sin embargo, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta Estados han incentivado o autorizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha realizado comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual provocó, en su momento, el aumento de su precio.