BSE Sensex 30 ganó un 0,17% tras el cierre de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el BSE Sensex 30, que acabó la jornada en los mercados del martes 7 de octubre con leves subidas del 0,17%, hasta los 81.926,75 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 82.309,56 puntos y un volumen mínimo de 81.787,48 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,63%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 acumula una subida 2,07%, por ello desde hace un año acumula aún un ascenso del 0,29%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,54% por debajo de su máximo en lo que va de año (84.058,90 puntos) y un 12,24% por encima de su cotización mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.