Noticias

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 1,32% este 7 de octubre

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Taiwan Weighted, que empieza la jornada del martes 7 de octubre con incrementos del 1,32%, hasta los 27.112,98 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, el indicador encadena cinco jornadas seguidas de subida.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted marca un incremento 5,99%, por lo que desde hace un año aún mantiene una subida del 21,66%.

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que se utuliza para conocer la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recolecta datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

TaiwanMercadosBolsa de Valores de TaiwanaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana 2,7% este 2 de octubre

Inicio de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del KOSPI: mercado surcoreano

Nikkei 225 abre al alza este 7 de octubre

Apertura de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Nikkei 225 abre al alza

Clima Pensilvania: conoce el pronóstico meteorológico en Filadelfia mañana martes 7 de octubre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Clima Pensilvania: conoce el pronóstico

Predicción del clima en Punta del Este para este 7 de octubre

Las marcas históricas de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Predicción del clima en Punta

Clima en Santo Domingo: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Santo Domingo: pronóstico