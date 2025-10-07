Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 1,32% este 7 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Taiwan Weighted, que empieza la jornada del martes 7 de octubre con incrementos del 1,32%, hasta los 27.112,98 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, el indicador encadena cinco jornadas seguidas de subida.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted marca un incremento 5,99%, por lo que desde hace un año aún mantiene una subida del 21,66%.

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que se utuliza para conocer la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recolecta datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).