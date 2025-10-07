Apertura del RTSI: pierde terreno este 3 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el RTSI (Russia), que empieza la jornada en los mercados del viernes 3 de octubre con notables bajadas del 2,12%, hasta los 1.001,86 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días pasados, el indicador invierte el valor de la jornada previa, donde obtuvo una subida del 0,05%, mostrando una falta de estabilidad en el resultado.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el RTSI (Russia) anota una bajada 2,45%; aunque en términos interanuales acumula aún un incremento del 9,62%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,43% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 17,31% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recopila datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).