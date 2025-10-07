Noticias

Apertura del índice Russell 2000 este 7 de octubre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Russell 2000, que empieza la jornada financiera del martes 7 de octubre con una variación del 0,11%, hasta los 2.489,10 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el selectivo suma ocho fechas consecutivas en verde.

En relación a la última semana, el Russell 2000 registra una subida del 2,16%.

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el precio de un un conjunto de activos, por lo que recopila datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

