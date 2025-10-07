Apertura del Euro Stoxx 50 este 7 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de jornada sin cambios para el EuroStoxx 50, que empieza rueda bursátil del martes 7 de octubre con una variación del 0,05%, hasta los 5.625,63 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas previas, el índice acumula dos sesiones consecutivas cayendo.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota un incremento 1,73%, de modo que en términos interanuales aún acumula una subida del 12,42%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,46% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.651,71 puntos) y un 21,71% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.