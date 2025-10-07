Noticias

Acciones rusas a la baja: MOEX Russia Index cae un 1,05% al cierre de de operaciones este 3 de octubre

Cierre de operaciones MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el MOEX Russia Index, que terminó la sesión del viernes 3 de octubre con caídas del 1,05%, hasta los 2.604,55 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 2.649,57 puntos y un volumen mínimo de 2.600,85 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,84%.

Teniendo en cuenta la última semana, el MOEX Russia Index anota un descenso 4,45%, por ello desde hace un año aún acumula una bajada del 6,59%. El MOEX Russia Index se sitúa un 21,69% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos)

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

