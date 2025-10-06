Valor de apertura del euro en Honduras este 6 de octubre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

Tras la apertura de mercados el euro se negocia al inicio a 30,59 lempiras en promedio, de manera que supuso una bajada del 0,25% frente al valor de la jornada anterior, cuando acabó con 30,67 lempiras, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro registra una subida 0,26%, por lo que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 16,68%.

Si confrontamos la cifra con fechas previas, pone fin a dos sesiones seguidas con tendencia positiva. La volatilidad de esta semana es notoriamente inferior a los datos conseguidos para el último año (15,62%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.