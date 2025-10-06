Swiss Market termina operaciones con aumento de 0,35% este 6 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el Swiss Market, que cerró rueda bursátil del lunes 6 de octubre con leves ascensos del 0,35%, hasta los 12.551,36 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 12.564,60 puntos y un volumen mínimo de 12.471,45 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,74%.

En relación a los últimos siete días, el Swiss Market anota una subida 4,54% y en términos interanuales mantiene aún un incremento del 3,84%. El Swiss Market se sitúa un 4,67% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 15,28% por encima de su cotización mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.