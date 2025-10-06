RTSI pierde terreno tras el cierre de operaciones este 3 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el RTSI (Russia), que acabó la jornada del viernes 3 de octubre con notables descensos del 2,12%, hasta los 1.001,86 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 1.030,35 puntos y un volumen mínimo de 1.001,62 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,79%.

En la última semana, el RTSI (Russia) registra un descenso 2,45% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún mantiene un incremento del 9,62%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,43% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 17,31% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el precio de un determinado conjunto de activos, por lo que toma datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con diferentes especificidades como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).