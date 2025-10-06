Noticias

RTSI pierde terreno tras el cierre de operaciones este 3 de octubre

Cierre de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el RTSI (Russia), que acabó la jornada del viernes 3 de octubre con notables descensos del 2,12%, hasta los 1.001,86 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 1.030,35 puntos y un volumen mínimo de 1.001,62 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,79%.

En la última semana, el RTSI (Russia) registra un descenso 2,45% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún mantiene un incremento del 9,62%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,43% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 17,31% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el precio de un determinado conjunto de activos, por lo que toma datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con diferentes especificidades como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

