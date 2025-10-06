Principal índice de Bruselas registra ganancias en la apertura del mercado de este 3 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el BEL-20 INDEX, que inaugura la sesión bursátil del viernes 3 de octubre con leves incrementos del 0,24%, hasta los 4.930,43 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas anteriores, el indicador encadena seis jornadas sucesivas en valores positivos.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX anota una subida 5,57% y en términos interanuales mantiene aún un incremento del 16,69%.

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del valor de un determinado conjunto de activos, por lo que toma datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).