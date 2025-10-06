Nicaragua: cotización de cierre del euro hoy 6 de octubre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negoció al cierre a 42,91 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,14% comparado con la cifra de la jornada previa, cuando acabó con 42,97 córdobas, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro acumula un descenso 0,13%; sin embargo desde hace un año acumula aún una subida del 12,38%.

Con respecto a jornadas anteriores, mantuvo resultados fluctuantes que no nos posibilitan determinar una dirección clara. La volatilidad referente a estos siete días fue de 1,5%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (10,36%), lo que manifiesta que su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.