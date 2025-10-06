Noticias

Nicaragua: cotización de apertura del dólar hoy 6 de octubre de USD a NIO

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se negocia al comienzo de sesión a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0% con respecto a los 36,62 córdobas de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,04%, por ello desde hace un año mantiene aún un ascenso del 0,88%.

En relación a fechas pasadas, suma dos jornadas consecutivas sin marcar una tendencia clara. La volatilidad de esta semana es de 0,47%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (7,63%), así que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual en estas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

