La canción más sonada en Apple Uruguay hoy

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público uruguayo.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Cosechar éxitos es sinónimo de Lluvia para Dormir. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01), debute en el primer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Lo más nuevo de Taylor Swift, The Fate of Ophelia, entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. Opalite

Taylor Swift

Opalite de Taylor Swift se ubica en el tercer lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

4. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. Elizabeth Taylor entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. Father Figure

Taylor Swift

Father Figure se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. CANCELLED!

Taylor Swift

En sexto lugar, continúa esta canción de Taylor Swift.

7. Actually Romantic

Taylor Swift

Actually Romantic de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Taylor Swift

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Taylor Swift. Quizás por esto es que The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter) debuta en el ranking directamente en el octavo puesto.

9. Wi$h Li$t

Taylor Swift

Wi$h Li$t, interpretado por Taylor Swift, continúa en el noveno lugar de la lista.

10. Wood

Taylor Swift

Wood se ubica en la décima posición, tras haber estado ayer en el puesto número 11. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Taylor Swift.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.