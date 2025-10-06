Índice BIST 100 este 3 de octubre: pierde terreno durante la apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el BIST 100, que inaugura la sesión bursátil del viernes 3 de octubre con notables bajadas del 2,02%, hasta los 10.858,52 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el dato con días anteriores, el indicador encadena dos fechas sucesivas en dígitos negativos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 acumula una bajada 2,62% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva un ascenso del 20,48%. El BIST 100 se sitúa un 5,82% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 20,53% por encima de su cotización mínima del año en curso (9.008,87 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.