Honduras: cotización de cierre del euro hoy 6 de octubre de EUR a HNL

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 30,63 lempiras en promedio, lo que supuso un cambio del 0,14% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando acabó con 30,67 lempiras, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro registra una subida 0,37%, de manera que desde hace un año aún acumula una subida del 16,8%.

Analizando este dato con el de días previos, frenó con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 7,74%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (15,62%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

