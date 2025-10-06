Hang Seng pierde 0,3% tras el inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la sesión del lunes 6 de octubre con leves descensos del 0,3%, hasta los 27.060,54 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas previas, el índice bursátil suma dos jornadas consecutivas cayendo.

Con respecto a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un incremento 3,57%, de modo que desde hace un año aún conserva un ascenso del 35,81%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 0,83% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.287,12 puntos) y un 43,37% por encima de su cotización mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el precio de un conjunto de activos determinado, por lo que se sirve de datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).