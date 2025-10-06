Noticias

Hang Seng este 6 de octubre: perdió terreno tras el cierre de operaciones

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la jornada en los mercados del lunes 6 de octubre con leves descensos del 0,68%, hasta los 26.955,58 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 27.145,17 puntos y un volumen mínimo de 26.873,34 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un ascenso 3,17% y en términos interanuales aún conserva una subida del 35,29%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 1,22% por debajo de su máximo del presente año (27.287,12 puntos) y un 42,82% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (18.874,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

