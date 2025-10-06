Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 6 de octubre en Bolivia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

La cotización del euro en
La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 8,03 bolivianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,29% si se compara con la cifra de la jornada anterior, cuando marcó 8,05 bolivianos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca un ascenso 1,24% y desde hace un año aún acumula un ascenso del 13,08%.

Si comparamos el dato con jornadas pasadas, invirtió el dato de la jornada previa, en el que finalizó con una subida del 0%, sin ser capaz de establecer una tendencia estable. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 12,14%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (14,11%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo previsible.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

