Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 6 de octubre en Nicaragua

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es una de
El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se paga al inicio a 42,87 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,25% comparado con la cifra de la sesión previa, cuando acabó con 42,97 córdobas, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro registra una bajada 0,23%; sin embargo en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 12,26%.

Con respecto a días pasados, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. En los pasados siete días la volatilidad es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo esperado en estas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

Temas Relacionados

NicaraguaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 6 de octubre en Guatemala

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Nicaragua: cotización de apertura del dólar hoy 6 de octubre de USD a NIO

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Nicaragua: cotización de apertura del

Valor de apertura del euro en Costa Rica este 6 de octubre de EUR a CRC

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Dólar: cotización de apertura hoy 6 de octubre en Costa Rica

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Dólar: cotización de apertura hoy 6 de octubre en Honduras

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy