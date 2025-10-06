Euro: cotización de apertura hoy 6 de octubre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se paga al inicio a 42,87 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,25% comparado con la cifra de la sesión previa, cuando acabó con 42,97 córdobas, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro registra una bajada 0,23%; sin embargo en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 12,26%.

Con respecto a días pasados, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. En los pasados siete días la volatilidad es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo esperado en estas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.