El OMX Stockholm 30 de la Bolsa de Suecia cierra en terreno positivo este 6 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el OMXS 30, que acabó la sesión del lunes 6 de octubre con leves ascensos del 0,45%, hasta los 2.741,29 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 2.751,86 puntos y la cifra mínima de 2.720,82 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,13%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el OMXS 30 marca un incremento 3,37%, por ello en términos interanuales aún acumula un ascenso del 4,98%. El OMXS 30 se sitúa un 0,77% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 25,99% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.