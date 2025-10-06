El Nikkei 225 sube 4,09% tras la apertura de operaciones este 6 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el Nikkei 225, que inaugura la sesión del lunes 6 de octubre con grandes incrementos del 4,09%, hasta los 47.640,61 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días anteriores, el índice bursátil acumula tres fechas seguidas de números positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nikkei 225 anota una subida 5,77%, de modo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 25,57%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.