Noticias

El índice de Corea del Sur cerró la jornada al alza este 2 de octubre

Cierre de sesión KOSPI: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de subida para el KOSPI, que terminó rueda bursátil del jueves 2 de octubre con grandes subidas del 2,7%, hasta los 3.549,21 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 3.565,96 puntos y la cifra mínima de 3.512,16 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,51%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI anota un incremento 2,25%, de manera que en términos interanuales acumula aún una subida del 36,86%.

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el precio de un un conjunto de activos, por lo que toma datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

CoreaMercadosBolsa de Valores de CoreaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Cuáles son las lecturas y el evangelio de este 6 de octubre

Consulta los pasajes de la Biblia que serán utilizados en la celebración eucarística de hoy

Cuáles son las lecturas y

Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 6 de octubre

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Nikkei 225 cierra operaciones en

Taiwan Weighted cerró al alza este 3 de octubre

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Weighted cerró al alza

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de octubre en Córdoba

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mendoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son